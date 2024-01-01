Usai perayaan malam pergantian tahun, tumpukan sampah berserakan di sudut jalan dan pedestrian Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain sampah plastik dan bungkus kembang api, sejumlah botol minuman keras (miras) juga berserakan dipinggir jalan.

Tumpukan sampah ini membuat petugas kebersihan kewalahan meski sampah tersebut sempat dibersihkan pada dini hari tadi. Petugas pun mengaku membutuhkan tenaga tambahan untuk mengangkut sampah-sampah yang berserakan ini.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

