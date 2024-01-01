Panglima TNI merespon kasus penganiayaan 2 relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah yang viral di media sosial. Panglima menyebut telah memberikan santunan bagi kedua korban yang hingga kini masih menjalani perawatan.

Selain itu, panglima juga memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menindak para oknum TNI yang terlibat.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

