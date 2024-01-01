Mobil minibus menabrak pembatas jalan dan sebuah bajaj di Pesing, Jakarta Barat. Mobil tersebut hilang kendali akibat pengemudi mengantuk setelah merayakan tahun baru dan menabrak pembatas jalan serta sebuah bajaj yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan yang cukup keras membuat sopir bajaj harus dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras akibat mengalami pendarahan di bagian kepala.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

