Kapolri dan Panglima TNI menggelar pertemuan untuk memantau langsung titik-titik keramaian di malam pergantian tahun di seluruh Indonesia pada Minggu (31/12/2023) malam.

Hasil pantauan Kapolri dan Panglima TNI menyebut kondisi keamanan di seluruh Indonesia relatif aman terkendali.

Kapolri menyebut ada 49.600 objek pengamanan dan 129.000 lebih personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan malam pergantian tahun di seluruh Indonesia.

Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto juga telah memerintahkan para pangdam untuk berkoordinasi dengan seluruh forkopimda di wilayah untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang timbul termasuk bencana alam.

