Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjenguk Slamet Andono dan Arif Diva Ramadhani relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban pengeroyokan oknum TNI di RS Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah.

Kepada Ganjar, Slamet bercerita kepada Ganjar diseret dari jalan raya ke Markas militer Batalyon 408 dan dipukuli.

Sementara saat menjenguk Arif Diva Ramandani, Ganjar tidak berbincang banyak karena kondisi korban masih tak sadarkan diri.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News