Beginilah suasana perayaan malam tahun baru 2024 di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/1/24). Animo masyarakat menyambut perayaan malam tahun baru sangat tinggi.

Terdapat 12 panggung yang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran HI.

Aksi 500 drone yang membentuk karakter Gatot Kaca juga membuat warga kagum. Lalu, drone membentuk lingkaran dan mulai menghitung mundur dari angka 10. Sorak sorai terdengar ketika kembang api meletup dan memancarkan warna yang indah.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Akira AW

(fru)

