Warga Ramaikan Perayaan Malam Tahun Baru di Bundaran HI, Ini Penampakannya

Muhamad Fadli Ramadan, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 08:49 WIB
Beginilah suasana perayaan malam tahun baru 2024 di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/1/24). Animo masyarakat menyambut perayaan malam tahun baru sangat tinggi.
 
Terdapat 12 panggung yang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran HI.
 
Aksi 500 drone yang membentuk karakter Gatot Kaca juga membuat warga kagum. Lalu, drone membentuk lingkaran dan mulai menghitung mundur dari angka 10. Sorak sorai terdengar ketika kembang api meletup dan memancarkan warna yang indah.
 
Reporter: Muhamad Fadli Ramadan
Produser: Akira AW

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

