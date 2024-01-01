Cuaca buruk dan angin kencang melanda Kabupaten Bekasi, Jabar, Minggu (31/12). Akibatnya sebuah pohon tumbang hingga menimpa satu unit mobil yang sedang terparkir.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun badan mobil mengalami ringsek. Atas kejadian tersebut sempat terjadi kemacetan pada saat proses evakuasi pohon tumbang.

Warga diimbau untuk selalu waspada menghadapi cuaca ekstrem guna mencegah terjadinya musibah.

Kontributor: Didit Junaidi

Produser: Akira AW

(fru)

