Hary Tanoesoedibjo: Kita Berjuang Masuk Putaran 2, Itu yang Ditakuti Paslon Lain

Giffar Rivana, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2023 21:51 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengampaikan sebuah hal yang dia kutip dari perkataan Kyai Said Aqil Siroj bahwa Ganjar-Mahfud sudah memenuhi 5 syarat sebagai pemimpin.
 
Hal tersebut disampaikan HT saat dirinya memberikan sambutan dalam Konsolidasi Nasional capres cawapres Ganjar-Mahfud yang bertajuk 45 Hari Menuju Kemenangan di Djakarta Theater, Sabtu (30/12/2023).
 
Yang pertama karena memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi coba dibandingkan dengan paslon yang lain. Kemudian secara pengalaman yang terbaik Ganjar dua periode sebagai anggota DPR RI dan dua periode juga sebagai Gubernur yang merupakan Provinsi ketiga terbesar di Indonesia.
 
Kemudian yang kedua, Ganjar-Mahfud adalah sosok pemimpin yang adil. Selanjutnya yang ketiga pemimpin tidak boleh gragas, tidak boleh rakus, tidak boleh tamak tidak boleh kemaruk kekuasaan, HT mengatakan jika Ganjar-Mahfud sudah mencerminkan hal tersebut.
 
Lalu yang keempat sosok pemimpin itu harus berani, jadi kata HT, Ganjar-Mahfud adalah paslon sangat berani, orang yang sangat berani.
 
Terakhir, yang kelima, yang kelima, sebagai seorang pemimpin harus sehat. Ganjar-Mahfud adalah orang yang sehat mau dari mentalnya dan juga sehat rohani dan sehat jiwanya.
 
