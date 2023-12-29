Viral di media sosial banjir merendam parkiran Apartemen Serpong Garden, Cisauk, Tangerang. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (27/12/2023) sore.
Hal ini disebabkan tanggul kali yang berada di sebelah apartemen jebol. Pihak pengelola apartemen pun siap menanggung seluruh kerugian para korban.
Pada Jumat (29/12/2023) sejumlah kendaraan dievakuasi menggunakan mobil derek. Alat berat pun juga terus beroperasi membersihkan sisa material longsoran.
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
