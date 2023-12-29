...

Resmi! Presiden Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Binti Mufrida, Jurnalis · Jum'at 29 Desember 2023 10:39 WIB
Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan resminya, Jumat (29/12/2023). Ada tiga pertimbangan utama dalam Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi itu. 
 
Pertama, Surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, Putusan Dewas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
 
Ketiga, berdasarkan Pasal 32, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

