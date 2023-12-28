...

Nonton Slank Joged 40rever, Ganjar Pranowo Lebur Bareng Slankers

Tangguh Yudha, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 22:50 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut hadir di konser HUT ke-40 Slank, Kamis (28/12). Konser bertajuk 'Slank Joged 40rever' digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ).
 
Capres yang diusung Partai Perindo ini tampak menikmati konser dan melebur dengan para Slankers. Kehadiran Capres berambut putih tanpa pengawalan ini tentu mnegejutkan Slanker.
 
Konser bertajuk 'Slank Joged 40rever' digelar untuk menandai 40 tahun slank di blantika musik Indonesia.
 
Reportet: Tangguh Yudha Ramadhan & Muhammad Fadli 

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

