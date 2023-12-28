Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut hadir di konser HUT ke-40 Slank, Kamis (28/12). Konser bertajuk 'Slank Joged 40rever' digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ).

Capres yang diusung Partai Perindo ini tampak menikmati konser dan melebur dengan para Slankers. Kehadiran Capres berambut putih tanpa pengawalan ini tentu mnegejutkan Slanker.

Konser bertajuk 'Slank Joged 40rever' digelar untuk menandai 40 tahun slank di blantika musik Indonesia.

Reportet: Tangguh Yudha Ramadhan & Muhammad Fadli

