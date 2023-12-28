Ganjar Pranowo KW bersama TPN Ganjar-Mahfud menggelar cukur rambut massal di Kawasan Kwitang, Senin, Jakarta Pusat, Kamis(28/12).

Cukur massal diikuti puluhan anak-anak hingga lansia dimaksudkan agar masyarakat tampil lebih ceria jelang tahun baru 2024. Ketua TKD Ganjar Mahfud juga mengecek sejumlah fasilitas umum seperti MCK yang sudah tidak layak pakai.

