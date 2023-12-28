...

Ganjar KW Bersama Relawan Gelar Cukur Rambut Gratis di Kwitang

Rani Sanjaya, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 21:15 WIB
Ganjar Pranowo KW bersama TPN Ganjar-Mahfud menggelar cukur rambut massal di Kawasan Kwitang, Senin, Jakarta Pusat, Kamis(28/12). 
 
Cukur massal diikuti puluhan anak-anak hingga lansia dimaksudkan agar masyarakat tampil lebih ceria jelang tahun baru 2024. Ketua TKD Ganjar Mahfud juga mengecek sejumlah fasilitas umum seperti MCK yang sudah tidak layak pakai.
 
Kontributor: Rani Sanjaya

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

