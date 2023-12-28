Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Forkompida mengikuti deklarasi pemilu damai yang digelar Polda Jawa Timur, Kamis (28/12).

Kapolri menyebut tahapan pemilu kurang 2 bulan namun tensi politik mulai menghangat hingga perlu komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemilu berjalan damai dan aman.

Kapolri juga menyampaikan bahwa tiap daerah mempunyai tingkat kerawanan berbeda sehingga penanganannya pun berbeda.

Kontributor: Hari Tambayong

