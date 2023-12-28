Menkes Budi Gunadi Sadikin membantah lonjakan kasus covid-19 bukan karena momen libur Nataru. Peningkatan jumlah kasus covid-19 akibat adanya subvarian baru bernama JN1 yang datang dari luar negeri.
Menkes memastikan ketersediaan stok vaksin Covid-19 saat ini mencapai 4.5 juta dosis. Menkes menghimbau warga yang kondisinya tidak fit untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
Kontributor: Andi Firmansyah
(fru)
