Eks Komisioner KPU RI periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, telah memenuhi panggilan tim penyidik KPK, Kamis (28/12). Wahyu dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan Harun Masiku, yang saat ini masih DPO.

Wahyu menyatakan siap membantu KPK dan berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap. Wahyu sempat mendekam di jeruji besi atas keterlibatannya dengan buronan lembaga anti rasuah tersebut.

Reporter: Muhammad Farhan

(fru)

