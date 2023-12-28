Akibat hujan deras, akses jalan di Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir pada Rabu (27/12/2023) malam. Selain luapan air sungai, banjir diperparah dengan buruknya sistem drainase di kawasan tersebut.

Sejumlah sepeda motor yang melintasi jalan tersebut mogok karena mesin terendam air. Peristiwa ini juga menyebabkan kemacetan parah sepanjang 3 kilometer.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

