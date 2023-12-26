Komplek wisata Candi Arjuna yang terletak di Dataran Tinggi Dieng menjadi lokasi primadona saat libur Nataru.

Candi Arjuna merupakan peninggalan umat Hindu masa lalu, disini para pengunjung dapat menyaksikan sekaligus belajar tentang sejarah. Adanya kawah bekas letusan gunung purba, membuat dataran tinggi Dieng juga memiliki bentangan alam yang sangat Indah.

Beberapa destinasi wisata di Dieng yang ramai dikunjungi diantaranya Kawah Sikidang, Kawah Candradimuka, Sumur Jalatunda dan bukit skuter.

Kontributor: Elis Novit

