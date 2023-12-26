Inilah Masjid Rais Joko Widodo di Abu Dhabi yang telah dibuka untuk umum. Masjid tersebut telah rampung dibangun pada Oktober 2023.

Pembangunan masjid itu tak lepas dari eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab semenjak tahun 1976 hingga saat ini. Keakraban kedua pemimpin juga diwujudkan dengan saling membangun jalan.

Di kota abu Dhabi ada Jokowi Street dan di Indonesia ada jalan layang Sheikh Muhammad bin Zaid. Di Kota Surakarta berdiri Masjid Agung Sheikh Zaid dan Abu Dhabi sudah berdiri pula Masjid Jokowi. Masjid Rais Joko Widodo ini mampu menampung kurang lebih 3.000 orang.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

