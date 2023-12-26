Para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Nias melalui Pelabuhan Sibolga nekat menerobos masuk ke dalam dermaga. Pihak keamanan Pelabuhan Sibolga berupaya menghadang para pemudik yang tidak kebagian tiket kapal ini.

Pihak pengelola kapal penyeberangan akhirnya memberikan izin kepada penumpang dengan membayar tarif seharga tiket. Pihak kapal penyeberangan telah menyiapkan 6 kapal penumpang namun tetap tidak mampu menampung lonjakan penumpang.

Kontributor: Raymond

(rns)

