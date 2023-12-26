Beginilah pantauan situasi arus lalu lintas di jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cipularang, Selasa (26/12/2023) siang.

Dari pantuan belum terjadi kepadatan kendaraan pada H+1 libur Natal 2023. Arus lalu lintas di kedua arah baik menuju Jakarta atau Jawa terlihat lancar. Begitu juga dengan situasi lalu lintas di gerbang Tol Cikopo dan Cileunyi.

Untuk mengantisipasi peningkatan arus balik kendaraan polisi siapkan opsi diskresi rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas Tol.

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

