Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkunjung ke Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Dusun II, Nguter, Sukoharjo, Selasa (26/12/2023).

Ia pun menegaskan bahwa dirinya sangat peduli dengan penyandang disabilitas. Untuk itu ia bertekad akan mereplikasi Sanggar ini untuk memperjuangkan hak-hak difabel memalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan, pengurangan kemiskinan dan peleburan (inklusi) sosial bagi semua difabel. Ganjar juga mengajak agar setiap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa memberikan dukungan dan menemukan bakat apa yang dimiliki sang anak.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

