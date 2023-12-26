...

Peduli Penyandang Disabilitas, Ganjar akan Masifkan Sanggar Inklusi

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 18:08 WIB
Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkunjung ke Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Dusun II, Nguter, Sukoharjo, Selasa (26/12/2023).
 
Ia pun menegaskan bahwa dirinya sangat peduli dengan penyandang disabilitas. Untuk itu ia bertekad akan mereplikasi Sanggar ini untuk memperjuangkan hak-hak difabel memalui pemberdayaan masyarakat.
 
Dalam hal ini untuk rehabilitasi, persamaan kesempatan, pengurangan kemiskinan dan peleburan (inklusi) sosial bagi semua difabel. Ganjar juga mengajak agar setiap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus bisa memberikan dukungan dan menemukan bakat apa yang dimiliki sang anak.
 
