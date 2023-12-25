Seperti inilah video amatir kondisi wisata Gunung Bromo pada libur Natal. Pengunjung memadati kawasan Bromo dengan menggunakan jasa penyewaan kendaraan lewat jalur penanjakan Desa Wonokitri, Pasuruan.

Ribuan pengunjung berburu menikmati indahnya matahari terbit. Hanya kendaraan bermotor yang bisa lewat di jalur ini.

Diprediksi jumlah pengunjung Bromo akan terus naik saat pergantian tahun nanti. Sementara polisi disiagakan 24 jam untuk melakukan penguraian arus pengunjung.

Reporter : Jaka Samudra

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News