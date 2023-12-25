...

Pejuang Al Qassam Tembak Mati Tentara Israel dari Reruntuhan Bangunan

Koko Wijanarko, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 11:55 WIB
Sayap bersenjata kelompok Hamas, Brigade Al-Qassam terlibat penyergapan terhadap pasukan dan kendaraan Israel di Gaza Utara
 
Pasukan dari Brigade Al-Qassam menargetkan sekelompok tentara Israel di Beit Lahia di Gaza utara dengan granat berpeluncur roket, dan juga melancarkan serangan langsung terhadap pasukan Israel
 
Para penembak jitu Al-Qassam juga menyasar pasukan Israel yang berada di dalam gedung-gedung yang mereka kuasai
 
Perang kota dalam jarak dekat ini menewaskan beberapa tentara Israel yang melakukan penyisiran di beberapa bangunan di Gaza Utara
 
Akibat penyergapan yang dilakukan pejuang Palestina ini, pasukan Israel dipaksa bertahan di Jalur Gaza. Sebelumnya Israel mengumumkan beberapa perwira dan pasukan nya tewas di Jalur Gaza
 
Sementara Abu Ubaida Juru Bicara Al-Qassam mengumumkan telah menghancurkan puluhan kendaraan tempur Israel dan menewaskan sedikitnya 25 pasukan IDF dalam 72 jam 

