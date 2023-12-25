...

70 Orang Tewas Dalam Serangan Rudal Israel ke Kamp Al Maghazi di Malam Natal

Koko Wijanarko, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 11:06 WIB
Serangan rudal Israel ke Kamp Al Maghazi di Gaza Tengah pada malam natal menewaskan sedikitnya 70 orang. Kementrian Kesehatan di Gaza menyatakan jumlah korban meninggal dunia kemungkinan bisa bertambah.
 
Menurutnya serangan Israel di Kamp Maghazi merupakan pembantaian yang menyasar pada permukiman padat. Selain korban meninggal, puluhan korban lainya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di RS Al Aqsa gaza.
 
Puluhan bangunan runtuh dan warga sipil berjibaku untuk menyelamatkan korban lainya yang masih tertimbun reruntuhan. Korban serangan rudal Israel di Kamp Maghazi merupakan warga sipil dan diantaranya beberapa anak-anak dan bayi.
 
Sebelumnya Kamp Al Maghazi pernah diserang Israel dan menewaskan sedikitnya 50 warga sipil.
 
Source : Telegram Gaza Now

(fru)

