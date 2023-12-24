Jelang perayaan rangkaian ibadah Natal 2023, seluruh persiapan di Gereja Jatedral, Jakarta sudah rampung dilakukan. Gereja Katedral Jakarta siap menampung 3.000 hingga 4.000 jemaat untuk melaksanakan ibadah misa malam Natal dan misa hari raya Natal 2023.

Pada Natal 2023, tema yang diusung ialah "Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera bagi Bumi. jadwal misa malam Natal pada Minggu (24/12/2023) malam ini bakal dihelat tiga kali.

Reporter: Faisal Rinaldi- Nadhiefa Adyne

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News