Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa masyarakat ataupun pemerintah harus optimis dalam memasuki tahun 2024. Menurutnya, semua pihak tidak punya alasan untuk tidak optimis.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (12/12/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa alasan dirinya dan semua pihak harus optimis dikarenakan Indonesia memiliki modal untuk optimis menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2024.

Jokowi pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5% pada tahun 2024 mendatang.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

