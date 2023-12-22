...

Sampaikan Outlook Perekonomian Indonesia, Jokowi: Tahun 2024 Saya Namai Tahun Optimis

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 11:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa masyarakat ataupun pemerintah harus optimis dalam memasuki tahun 2024. Menurutnya, semua pihak tidak punya alasan untuk tidak optimis.
 
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (12/12/2023).
 
Jokowi menjelaskan bahwa alasan dirinya dan semua pihak harus optimis dikarenakan Indonesia memiliki modal untuk optimis menghadapi kondisi perekonomian di tahun 2024.
 
Jokowi pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5% pada tahun 2024 mendatang.
 
