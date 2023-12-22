Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tidak paham atas pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal State of the Global Islamic Economy (SGIE). Cak Imin mengaku tidak pernah mendengar istilah SGIE, Gibran menjelaskan kalau SGIE berkaitan erat dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah.

Sebelumnya, Gibran bertanya perihal langkah Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE.

Produser: Hendra Kaswara

(fru)

