KPU kembali menggelar debat kandidat peserta Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023) malam. Debat pada hari ini khusus antara ketiga cawapres dan mengusung tema tentang ekonomi.

Berbagai persiapan matang dilakukan di lokasi debat di JCC, Senayan, Jakarta. Perbedaan mencolok dari debat kali ini adalah akan disediakan podium untuk kandidat

Format debat cawapres akan sama persis seperti debat capres. Debat terbagi enam segmen, di mana empat di antaranya memunculkan interaksi antar cawapres.

Reporter: Faisal Rinaldi, Novan Dwi Kusuma

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News