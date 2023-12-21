Kericuhan kembali warnai sepakbola di Turki. Kejadian terjadi pada laga divisi tiga Turki antara Bursaspor melawan Diyarbekirspor. Baku hantam antarpemain kedua tim terjadi di lapangan menjelang akhir pertandingan.

Perkelahian disinyalir setelah pemain Diyarbekirspor, Bunyamin Yurur melakukan tindakan provokatif. Hal tersebut menyulut amarah para pemain dan staf pelatih kedua tim beradu jotos.

Di laga tersebut, Diyarbekirspor berhasil mengalahkan Bursaspor dengan skor 2-0

