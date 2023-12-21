Pejabat senior Hamas mengatakan tidak akan ada “negosiasi” lebih lanjut mengenai pembebasan sandera sampai perang melawan Israel di Gaza berakhir.

Berbicara di Beirut, Osama Hamdan mengatakan "posisi ini telah dikomunikasikan kepada semua pihak." Dia menekankan bahwa “fokusnya saat ini adalah menghentikan agresi ini terutama karena musuh kita sekarang tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan apa pun.”

Di Mesir, Pemimpin tertinggi Hamas sedang membicarakan mengenai penghentian perang dan menjamin pembebasan sebagian dari 129 warga Israel yang ditahan oleh pejuang Palestina.

Hampir 20.000 warga Palestina terbunuh sejak perang Israel-Hamas, menurut Kemenkes Gaza. Sebagian besar yang terbunuh adalah warga sipil, wanita dan anak-anak. Ribuan lainnya terkubur di bawah reruntuhan Gaza, menurut perkiraan PBB.

(fru)

