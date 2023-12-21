...

Bandara Juanda Terima Penambahan Jadwal Penerbangan dari 6 Maskapai

Yoyok Agusta, Jurnalis · Kamis 21 Desember 2023 17:00 WIB
Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pengelola Bandara Juanda menerima pengajuan penambahan jadwal penerbangan dari 6 maskapai.
 
Nantinya, akan ada total 187 jam penerbangan tambahan untuk melayani para calon pengguna jasa penerbangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini.
 
Pengelola bandara memperkirakan lonjakan penumpang akan mencapai 35 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu.
 
Kontributor: Yoyok Agusta
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

