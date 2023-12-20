Inilah detik-detik saat sebuah mobil melaju kencang dan menerobos lampu merah. Hingga mobil itu menabrak rombongan pengendara motor yang sedang melintas.

Lokasi di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Kota Tangerang Selatan, Banten. Atas insiden ini, jalan tersebut sampai mengalami kemacetan panjang

Karena sejumlah pengendara motor terpental dan berserakan di jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa namun empat kendaraan kondisi rusak parah

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Akira AW

(rns)

