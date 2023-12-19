...

Puluhan Warga di Kabupaten Bogor Keracunan Usai Santap Makanan Hajatan

Wildan Hidayat, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 11:40 WIB
Sebanyak 96 orang warga Desa Kalong Dua, Kabupaten Bogor dilarikan ke Puskesmas Leuwisadeng. Mereka diduga mengalami keracunan makanan hajatan yang dibagikan warga saat acara tahlilan 
 
Kejadian bermula saat puluhan warga mengikuti tahlilan orang yang telah meninggal dunia. Usai menyantapnya, puluhan warga merasa pusing, mual, sakit perut hingga muntah-muntah 
 
Menurut perawat puskesmas, sebagian warga sudah dipulangkan sejak Senin (18/12) malam. Sampai hari ini, Selasa (19/12) warga yang masih menjalani perawatan berjumlah 32 orang 
 
 
Kontributor: Wildan Hidayat 
Produser: Akira AW

(rns)

