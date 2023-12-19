Sebanyak 96 orang warga Desa Kalong Dua, Kabupaten Bogor dilarikan ke Puskesmas Leuwisadeng. Mereka diduga mengalami keracunan makanan hajatan yang dibagikan warga saat acara tahlilan

Kejadian bermula saat puluhan warga mengikuti tahlilan orang yang telah meninggal dunia. Usai menyantapnya, puluhan warga merasa pusing, mual, sakit perut hingga muntah-muntah

Menurut perawat puskesmas, sebagian warga sudah dipulangkan sejak Senin (18/12) malam. Sampai hari ini, Selasa (19/12) warga yang masih menjalani perawatan berjumlah 32 orang

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(rns)

