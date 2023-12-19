Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Diketahui, saat ini kasus angka positif harian Covid-19 di Jakarta tembus 200 kasus per hari

Rata-rata dari 10 orang yang di test PCR, 4 di antaranya diketahui positif Covid-19. Dinkes DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menjalankan protokol kesehatan

Salah satunya seperti melengkapi vaksinasi yang saat ini sudah mencapai vaksinasi dosis ke-5

Kontribturor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

(rns)

