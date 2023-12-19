...

2 Rumah di Sukabumi Dibakar Warga, Diduga Jadi Sarang Prostitusi dan Kumpul Kebo

Budi Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 09:20 WIB
Dua rumah di Kecamatan Cibadak, Sukabumi dibongkar dan dibakar warga, Senin (18/12). Aksi warga dipicu dari dugaan rumah tersebut dijadikan tempat prostitusi dan kumpul kebo 
 
Warga melakukan aksi pembongkaran dan pembakaran sekitar pukul 12.30 WIB. Akibatnya, 2 rumah yang ditempati perempuan berinisial A (32) ludes terbakar
 
Pembakaran dilakukan usai adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas di rumah itu 
 
 
Kontributor: Budi Setiawan 
Produser: Akira Aw

(rns)

