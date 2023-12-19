Dua rumah di Kecamatan Cibadak, Sukabumi dibongkar dan dibakar warga, Senin (18/12). Aksi warga dipicu dari dugaan rumah tersebut dijadikan tempat prostitusi dan kumpul kebo
Warga melakukan aksi pembongkaran dan pembakaran sekitar pukul 12.30 WIB. Akibatnya, 2 rumah yang ditempati perempuan berinisial A (32) ludes terbakar
Pembakaran dilakukan usai adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas di rumah itu
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Akira Aw
(rns)
