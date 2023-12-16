...

Hadapi PSS Sleman, Thomas Doll Ingatkan Pemain Persija Jakarta Harus Lebih Fokus Tak Boleh Lengah

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 14:30 WIB
Persija Jakarta akan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-23 Liga 1 musim 2023/2024, di Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu (16/12/2023) malam WIB.
 
Macan Kemayoran berambisi meraih kemenangan sebagai kado manis penutup akhir tahun di depan suporter Persija.
 
Pelatih Persija, Thomas Doll mengingatkan anak asuhannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti laga-laga sebelumnya Ia berharap agar semua pemain Persija harus tetap fokus agar bisa memenangkan pertandingan nanti.
 
 
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Fani G.

(sfn)

