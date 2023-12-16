...

AS Kritik Israel yang Keliru Bunuh 3 Sandera di Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 22:46 WIB
Jubir DK Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Presiden Joe Biden diberi pengarahan tentang pasukan Israel yang keliru membunuh 3 sandera di Gaza.
 
AS minta Israel lakukan penyelidikan yang menyebabkan pasukan Israel keliru bunuh 3 sandera. AS telah melindungi Israel dari seruan internasional untuk segera melakukan gencatan senjata, namun secara terbuka tidak setuju dengan Israel mengenai skenario pascaperang.
 
Washington melihat Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel di bawah kepemimpinan Palestina yang bersatu, sebagai cikal bakal negara Palestina. Pemerintahan sayap kanan Israel menentang pembentukan negara Palestina. PM Benjamin Netanyahu menolak apa pun di Gaza untuk Otoritas Palestina yang diakui internasional.
 

