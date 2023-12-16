...

Viral Video Caleg Gerindra Diduga Kampanye di Gereja, Bawaslu Lakukan Penelusuran Dugaan Pelanggaran

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 18:14 WIB
Viral video dugaan kampanye diduga dilakukan oknum Caleg dari Partai Gerindra di salah satu gereja di Kota Makassar. Dalam video ini oknum tersebut memperkenalkan diri sebagai Caleg kepada jemaat.
 
Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan kajian untuk pendalaman dugaan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pasti unsur pelanggaran oleh oknum Caleg.
 
Berdasarkan aturan KPU, tempat ibadah terlarang sebagai tempat kampanye.
 
Reporter : Leo Muhammad Nur
Produser: Reza Ramadhan

