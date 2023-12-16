...

Viral! Penumpang Shuttle Bus Bandara Soetta Ricuh Ajak Tabrakan Bareng

Hasnugara, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 11:12 WIB

Video viral menampilkan seorang penumpang pria membuat kericuhan. Insiden itu terjadi di bus shuttle Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui pria tersebut berinisal WH dan berusia 32 tahun
 
WH meminta sopir untuk menabrakkan busnya ke kendaraan yang ada di depannya. WH juga meminta kepada sang sopir agar menambah kecepatan bus. Hal itu sontak membuat penumpang lainnya panik dan melaporkan ke petugas.
 
Usai dilakukan penyelidikan, penumpang itu diduga mengalami gangguan jiwa. Kini pria tersebut sudah diserahkan kepada keluarganya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Akira AW



