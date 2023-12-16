Video viral menampilkan seorang penumpang pria membuat kericuhan. Insiden itu terjadi di bus shuttle Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui pria tersebut berinisal WH dan berusia 32 tahun

WH meminta sopir untuk menabrakkan busnya ke kendaraan yang ada di depannya. WH juga meminta kepada sang sopir agar menambah kecepatan bus. Hal itu sontak membuat penumpang lainnya panik dan melaporkan ke petugas.

Usai dilakukan penyelidikan, penumpang itu diduga mengalami gangguan jiwa. Kini pria tersebut sudah diserahkan kepada keluarganya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News