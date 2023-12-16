Pemkot Medan, Sabtu (16/12), kembali membuka Jalan Sudirman, Medan yang viral. Sebelumnya, viral sejumlah pengendara tergelincir di jalan tersebut.

Wali Kota Medan Bobby Nasution turun langsung memantau pembukaan akses jalan. Sebelum dibuka, Bobby mengecek kondisi jalan dan marka jalan di sekitar lokasi.

Dibukanya Jalan Sudirman ini usai serangkaian tes dilakukan. Di antaranya skin resistance test atau tes ketahanan gesek.

Tes itu dilakukan dengan kondisi jalan kering dan basah. Berdasarkan pengujian permukaan beton nilainya 47,24 BPN. Sedangkan pengujian permukaan aspal nilainya 53,83 BPN. Di mana syarat minimal kekesatannya yaitu 45 BPN.

Marka jalan serta jalur perlambatan juga ditambahkan. Hal itu untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Akira AW

(sfn)

