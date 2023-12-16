Seorang pemuda diamankan warga usai hendak menyerang imam musala. Lokasi di kawasan Condet, Kramat Jati, Jaktim, Jumat (15/13) malam.

Diduga pemuda itu terganggu dengan suara yang keluar dari toa musala. Beruntung sang imam berhasil menangkis pisau yang dibawa pelaku.

Saksi menyebut tak mengenal sosok pemuda tersebut. Usai kejadian, pelaku dan korban diamankan ke Polsek Kramat Jati.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Akira AW

(sfn)

