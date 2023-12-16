...

Diduga Terganggu Suara Toa Musala, Pemuda Ini Nekat Serang Imam di Condet

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 09:30 WIB
Seorang pemuda diamankan warga usai hendak menyerang imam musala. Lokasi di kawasan Condet, Kramat Jati, Jaktim, Jumat (15/13) malam.
 
Diduga pemuda itu terganggu dengan suara yang keluar dari toa musala. Beruntung sang imam berhasil menangkis pisau yang dibawa pelaku.
 
Saksi menyebut tak mengenal sosok pemuda tersebut. Usai kejadian, pelaku dan korban diamankan ke Polsek Kramat Jati.
 
