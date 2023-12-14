Aksi seorang ayah banting anak kandungnya sendiri hingga tewas terekam CCTV. Lokasi di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/12).

Pelaku tega menganiaya anaknya sendiri karena kesal dengan kelakuannya. Sebelumnya, anaknya yang sedang bermain sepeda menyerempet anak tetangga. Hal tersebut membuat pelaku naik pitam hingga langsung menganiaya korban.

Korban kini masih menjalani autopsi di RS Polri Kramat Jati, Jaktim. Sedangkan pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakut.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

