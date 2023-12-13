...

Keren, Siswi Madrasah di Jombang Berhasil Olah Minyak Jelantah Jadi Sabun Cuci

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 16:00 WIB
Kelompok siswi di sebuah Madrasah Aliyah berhasil menyulap minyak jelantah menjadi sabun cuci. Bahan baku sabun diperolehnya dari sumbangan para wali murid.
 
Minyak jelantah yang terkumpul akan dijernihkan dengan cara direbus. Kemudian hasilnya akan dicampur dengan beberapa bahan kimia dan dibekukan.
 
Produk kreasi sabun tersebut dipasarkan kepada warga maupun melalui pameran. Satu batang sabun dijual seharga 8 ribu rupiah saja.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Mukhtar Bagus

(rns)

