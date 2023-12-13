...

Keren, Warga Ponorogo Sukses Jual Kreasi Mie Lidi Hingga Raup Puluhan Juta

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 15:22 WIB
Mie Lidi Dhardhes adalah produk yang lahir karena kegagalan menjual mie gerobak. Marjoko, pencetus bisnis, mengalihfungsikan mesin mie basah untuk membuat kudapan tersebut.
 
Tak disangka, kreasi ini justru diserbu peminat dari berbagai penjuru nusantara. Berbagai varian rasa yang ditawarkan membuat pelanggan ketagihan.
 
Kini bisnis Marjoko berkembang pesat hingga memiliki 11 pegawai. Dalam sebulan, Mie Lidi Dhardhes dapat meraup untung hingga 50 juta rupiah.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Ahmad Subekhi

(rns)

