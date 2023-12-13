Mie Lidi Dhardhes adalah produk yang lahir karena kegagalan menjual mie gerobak. Marjoko, pencetus bisnis, mengalihfungsikan mesin mie basah untuk membuat kudapan tersebut.

Tak disangka, kreasi ini justru diserbu peminat dari berbagai penjuru nusantara. Berbagai varian rasa yang ditawarkan membuat pelanggan ketagihan.

Kini bisnis Marjoko berkembang pesat hingga memiliki 11 pegawai. Dalam sebulan, Mie Lidi Dhardhes dapat meraup untung hingga 50 juta rupiah.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Ahmad Subekhi

(rns)

