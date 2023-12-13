Tentara Israel mengobrak-abrik rumah-rumah pribadi di Gaza. Pasukan menghancurkan patung-patung plastik di toko mainan anak-anak. Mereka juga mencoba membakar persediaan makanan dan air.

Pasukan saling bergandengan tangan, meneriakkan slogan-slogan rasis sambil menari melingkar. Tentara Israel berjanji mengambil tindakan disipliner terhadap pasukannya.

Tentara Israel kerap tertangkap kamera bertindak tidak pantas atau jahat di zona konflik. Namun kritikus mengatakan video itu mencerminkan warga Israel mendukung perang di Gaza, dan tidak berempati terhadap penderitaan warga sipil Gaza.



Sumber : APTN/Reuters

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News