Muhammad Arbi (22) korban erupsi Marapi yang mengalami patah tulang diperbolehkan pulang, Rabu (13/12). Muhammad Arbi merupakan korban terakhir yang dirawat di RSUD dr. Achmad Mochar Bukittinggi.

Usai delapan hari dirawat, luka dan sakit pada tubuh korban Muhammad Arbi berangsur membaik. Orang tua korban menyebut saat tiba di Pekanbaru, Muhammad Arbi akan dirawat lanjutan hingga pulih.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

Produser: Akira AW

