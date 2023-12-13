...

8 Ekor Orangutan Kembali Dilepasliarkan ke Taman Nasional Bukit Raya Kalteng

Ade Sata, Jurnalis · Rabu 13 Desember 2023 10:30 WIB
A A A
Sebanyak delapan ekor orangutan dewasa dilepasliarkan ke Taman Nasional Bukit Raya, Kalteng. Proses pelepasliaran satwa langka dilingdungi ini dilakukan dalam dua kali pemberangkatan. Di antaranya melalui jalur darat dan jalur sungai, Selasa (12/12) sore.
 
Sebelum dilepasliarkan, kedelapan orangutan tersebut telah menjalani rehabilitasi. Ke delapan orangutan itu awalnya diselamatkan dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kalteng.
 
Saat diselamatkan, sebagian orangutan masih berusia muda dan dalam kondisi tanpa induknya.
 
Kontributor: Ade Sata
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini