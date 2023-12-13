Sebanyak delapan ekor orangutan dewasa dilepasliarkan ke Taman Nasional Bukit Raya, Kalteng. Proses pelepasliaran satwa langka dilingdungi ini dilakukan dalam dua kali pemberangkatan. Di antaranya melalui jalur darat dan jalur sungai, Selasa (12/12) sore.

Sebelum dilepasliarkan, kedelapan orangutan tersebut telah menjalani rehabilitasi. Ke delapan orangutan itu awalnya diselamatkan dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kalteng.

Saat diselamatkan, sebagian orangutan masih berusia muda dan dalam kondisi tanpa induknya.

Kontributor: Ade Sata

Produser: Akira AW

(fru)

