PALEMBANG , SUMATERA SELATAN - Manajemen Sriwijaya FC melayangkan surat peninjauan kembali (PK). Pascapengurangan tiga poin atas putusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tersebut, karena Sriwijaya FC tak menyertakan satu pemain U-21 pada starting line-up menghadapi Semen Padang FC Oktober lalu.

Manajemen Sriwijaya FC berharap PSSI mengabulkan peninjauan kembali hukuman pengurangan poin. Jika terwujud, maka langkah Laskar Wong Kito maju ke babak 12 besar terbuka lebar.

