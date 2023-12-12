Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan banyaknya wisata dengan kultur hutan belantara. Salah satu yang menarik perhatian adalah pesona air terjun Malute yang tersembunyi

Air Terjun Malute memiliki tingkatan hingga 5 tingkat yang terletak di pegunungan Quarles Mamasa. Untuk menikmati keindahan Air Terjun Malute dapat ditempuh dari Kota Mamasa sekira 30 Menit.

Reporter : Frendy Christian

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News