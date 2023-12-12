...

Pesona Air Terjun Bertingkat dan Tersembunyi di Tengah Hutan Quarles Mamasa, Sulbar

Frendy Cristian, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 13:27 WIB
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan banyaknya wisata dengan kultur hutan belantara. Salah satu yang menarik perhatian adalah pesona air terjun Malute yang tersembunyi 
 
Air Terjun Malute memiliki tingkatan hingga 5 tingkat yang terletak di pegunungan Quarles Mamasa. Untuk menikmati keindahan Air Terjun Malute dapat ditempuh dari Kota Mamasa sekira 30 Menit.
 
Reporter : Frendy Christian       
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Berita Terkait

