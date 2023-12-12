...

Perkenalkan Tim RANS Simba Bogor , Raffi Ahmad Berharap Masuk Tiga Besar di IBL 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2023 14:00 WIB
BOGOR , JAWA BARAT- RANS Simba Bogor resmi memperkenalkan susunan pemain yang akan berlaga di Indonesian Basket Ball League 2024.
 
Acara pengenalan tim dihadiri Menpora, Dito Ariotedjo, Wali Kota Bogor Bima Arya, Komisaris Utama Raffi Ahmad, dan Vice President RANS Simba Bogor, Norman Sebastian.
 
Skuad asuhan Wahyu Widayat Jati diperkuat eks NBA Jerome Jordan dan pemain Inggris keturunan Indonesia, Devon van Oostrum.
 
Raffi Ahmad berharap kehadiran RANS Simba Bogor akan membawa semangat baru dan juga meraih prestasi dengan masuk tiga besar di kancah IBL musim 2024. 
 
RANS Simba Bogor nantinya akan bermarkas di Gedung Vokasi Insitut Pertanian Bogor (IPB).
 
 
Kontributor : Furqon Munawar
Produser: Febry Rachadi
VE: Fani G.

